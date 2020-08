SpaceX lancera le premier atterrisseur de Masten sur la Lune en 2022

La première mission lunaire de Masten devrait avoir lieu en 2022 si tout se passe comme prévu et emmènera l'atterrisseur lunaire XL-1 de la société au pôle sud de la lune avec des charges utiles de la NASA à bord, y compris des instruments d'expérimentation scientifique, ainsi que des cargaisons de passagers commerciaux.

Le programme CLPS de la NASA vise à élargir les partenariats avec les sociétés spatiales commerciales afin de réduire finalement ses coûts en partageant des fournisseurs avec d’autres clients du secteur privé et des entreprises commerciales. C'est également un élément clé de la mise en scène du programme Artemis de la NASA, qui vise à terme à placer la première femme américaine et le prochain homme américain à la surface de la lune d'ici 2024.

L’équipement scientifique de l’atterrisseur de Masten aidera l’agence à étudier le pôle sud lunaire en recueillant des données clés sur la région. La mission Artemis III de la NASA visera à atterrir dans la même zone, et les atterrisseurs CLPS l’aideront à être informé des conditions et à se préparer avec les ressources laissées sur place par certains des atterrisseurs sans équipage.

Jusqu'à présent, quatre missions d'atterrissage lunaire planifiées sont prévues sous CLPS, y compris le lancement de l'atterrisseur Peregrine d'Astrobotic en juin 2021, Intuitive Machines' suivra peu de temps après en octobre 2021, Masten est maintenant prévu pour décembre 2022 et enfin le lancement VIPER d'Astrobotic avec l’atterrisseur Griffin en 2023. SpaceX a été engagé pour les lancements de Intuitive Machines’ et Masten, tandis que Vulcan d'ULA s'apprête à emmener le véhicule Peregrine d'Astrobotic sur la Lune. La conquête spatiale, mise en pause depuis des décennies, repart de plus belle !