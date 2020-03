Crew Dragon : SpaceX célèbre la mission Demo-1 en vidéo

Le 2 mars 2019, une fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé du Centre spatial Kennedy en Floride. Elle transportait une capsule d'équipage Crew Dragon qui devenait le lendemain la première capsule américaine à s'amarrer à la Station spatiale internationale (ISS).

Cinq jours plus tard, Crew Dragon quittait l'ISS pour finalement amerrir dans l'océan Atlantique. Il s'agissait d'une mission de démonstration Demo-1 et du premier vol d'essai de Crew Dragon. Une mission non habitée, si n'est la présence d'un mannequin Ripley.

Cette mission Demo-1 pour Crew Dragon a permis d'évaluer toutes les procédures comme lors d'une mission opérationnelle. Elle transportait par ailleurs 180 kg de fournitures et d'équipement pour l'ISS. Ripley était équipé de capteurs au niveau de la tête, du cou et de la colonne vertébrale pour recueillir des données.

SpaceX a publié cette semaine une vidéo pour célébrer l'anniversaire et le succès de la mission Demo-1 de Crew Dragon. " Il y a un an, Falcon 9 a lancé Crew Dragon lors de sa première mission qui a démontré la capacité de la capsule spatiale à transporter des astronautes de la Nasa vers et depuis la Station spatiale international de manière sûre et fiable. "

Le premier vol d'essai habité vers l'ISS avec Crew Dragon de SpaceX pourrait avoir lieu en mai prochain.