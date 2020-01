SpaceX Crew Dragon : un premier vol habité vers l'ISS dès le deuxième trimestre

Avec le test du système d'éjection d'urgence des astronautes en cas de problème au décollage, SpaceX arrive au bout du développement de sa capsule Crew Dragon et va pouvoir envisager un premier vol habité.

Ce sera le vol Demo-2 embarquant les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley vers la station spatiale internationale ISS pour avant un retour quelques jours plus tard. Mais la NASA réfléchit à étendre la mission et laisser les astronautes rester plus longtemps, comme un véritable transfert.

Cela nécessitera toutefois de reporter légèrement la mission, le temps d'assurer l'entraînement supplémentaire des astronautes. L'agence spatiale américaine s'inquiétait il y a peu du maintien des missions scientifiques à bord de l'ISS dans l'hypothèse de nouveaux retards des essais des capsules Crew Dragon de SpaceX et Boeing Starliner CST-100, en étant obligée de réduire l'équipage de six personnes en place à une petite équipe de trois astronautes durant plusieurs mois.

En faisant de Demo-2 un véritable vol d'acheminement des astronautes en vue de travailler dans la station spatiale, la NASA pourrait donc réaliser un joli doublé évitant une sous-utilisation de cette dernière tout en renforçant la sécurité en cas de sortie des astronautes hors de la station pour des réparations urgentes.

Pour le moment, il faut encore étudier les données de vol fraîchement recueillies et l'option d'un simple aller-retour de la capsule reste prioritaire, avec une fenêtre de tir sur le deuxième trimestre 2020.