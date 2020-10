SpaceX : les reports des derniers lancements agacent Elon Musk

La dernière mission Starlink stoppée à 18 secondes de son lancement à cause d'un résultat de capteur anormal, puis le tir un jour et demi plus tard d'un lanceur Falcon 9 porteur de satellites GPS III interrompu 2 secondes avant le décollage à la suite d'une mesure de pression en dehors des limites ont quelque peu énervé Elon Musk, patron de SpaceX, qui a émis une série de tweets à ce propos.

Il y indique la nécessite de revoir les procédures pour assurer les lancements dans les temps en fixant pour 2021 un objectif de 48 lancements, soit quasiment le double de cette année et qu'il n'avait pas évoqué jusqu'à présent, rapporte Space News.

Un grand passage en revue a été décidé ce week-end avant de retenter les deux lancements manqués et l'homme d'affaires a annoncé qu'il serait présent en personne à Cap Canaveral pour superviser les opérations.

C'est qu'il y va à la fois de la crédibilité de SpaceX à assurer les missions gouvernementales et commerciales mais aussi de l'avancement de ses propres projets comme le réseau de satellites Starlink pour fournir de l'internet depuis l'espace proce.

A plus long terme, il faudra aussi être capable de réaliser des tirs réguliers et rapprochés pour préparer la colonisation de la Lune puis de Mars. Space News relève que SpaceX envisage dans un document de réaliser jusqu'à 70 lancements en 2023, dont 10 tirs de son lanceur lourd Falcon Heavy, depuis ses deux pas de tirs en Floride.