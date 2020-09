Des fusées de SpaceX ayant déjà volé pour des charges utiles de la Space Force

Pour la première fois dans le cadre de missions spatiales dites de sécurité nationale, SpaceX va avoir recours à des premiers étages de fusées de Falcon 9 ayant déjà servi. Selon l'United States Space Force, cette réutilisation de fusées serait synonyme d'une économie de 52,7 millions de dollars avec les seules missions GPS III à venir qui sont concernées.

SpaceX a effectué sa première mission pour la Force spatiale des États-Unis - la sixième branche des forces armées des États-Unis voulue par Donald Trump - au début de l'été dernier. Il s'agissait déjà de l'envoi en orbite terrestre moyenne d'un satellite de navigation GPS de troisième génération, mais sans une fusée Falcon 9 recyclée.

Deployment of GPS III Space Vehicle 03 confirmed pic.twitter.com/zYOeJj0xFX — SpaceX (@SpaceX) June 30, 2020

GPS III est le satellite le plus puissant et le plus résistant pour le système de positionnement éponyme. Il dispose d'une précision trois fois supérieure et de capacités anti-brouillage jusqu'à huit fois supérieures à celles de tous les satellites précédents de la constellation.

Hormis des applications militaires, GPS III est le premier satellite GPS à diffuser le signal à usage civil L1C qui est partagé avec par d'autres systèmes internationaux de positionnement global par satellite, comme Galileo pour l'Europe.

Un satellite GPS III SV01 a été lancé en décembre 2018, puis un satellite GPS III SV02 en août 2019 et GPS III SV03 fin juin 2020. Un satellite GPS III SV04 doit être lancé cette semaine par SpaceX, puis deux autres en 2021. C'est pour les satellites GPS III SV05 et GPS III SV06 en 2021 que des premiers étages de Falcon 9 ayant déjà volé seront utilisés.