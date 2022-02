SpaceX : le milliardaire Jared Isaacman achète trois grosses nouvelles missions

Dans le cadre d'un programme spatial Polaris, trois nouvelles missions privées avec SpaceX et l'implication de Jared Isaacman sont prévues. Elles comprennent une sortie extravéhiculaire et le premier vol avec des humains à bord pour Starship.

En septembre dernier, la mission spatiale Inspiration4 a permis à un équipage composé de quatre civils de passer trois jours dans l'espace à bord du vaisseau Crew Dragon de SpaceX. Ce vol de tourisme en orbite terrestre basse a été financé et commandé par le milliardaire américain Jared Isaacman - fondateur et patron de Shift4 Payments - qui y a pris goût.

Jared Isaacman annonce l'achat de trois vols supplémentaires à SpaceX dans le cadre d'un programme baptisé Polaris. Il sera financé par l'homme d'affaires et par SpaceX. Il n'est plus seulement question de tourisme spatial.

" Le programme comprendra jusqu'à trois missions de vols habités qui feront la démonstration de nouvelles technologies, mèneront des recherches approfondies et aboutiront au premier vol de Starship de SpaceX avec des humains à bord. "

Introducing the crew of Polaris Dawn:



Jared “Rook” Isaacman, Mission Commander

Scott “Kidd” Poteet, Mission Pilot

Sarah Gillis, Mission Specialist

Anna Menon, Mission Specialist & Medical Officer



Full biographies → https://t.co/2PEQlCtkTv pic.twitter.com/0UKT60RKL5 — Polaris (@PolarisProgram) February 14, 2022

Sortie extravéhiculaire et Starship

Prévue pour le quatrième trimestre de cette année au plus tôt, la première mission sera Polaris Dawn avec quatre membres d'équipage dont Jared Isaacman comme commandant. Il sera accompagné d'un ancien pilote de l'US Air Force Scott Poteet et de deux employées de SpaceX, Sarah Gillis et Anna Menon.

Avec une fusée Falcon 9 et Crew Dragon, Polaris Dawn aura une durée de jusqu'à cinq jours et pour " l'orbite terrestre la plus haute jamais atteinte. " C'est toutefois à près de 500 km d'altitude que le point d'orgue sera la première activité extravéhiculaire commerciale avec de nouvelles combinaisons spatiales conçues par SpaceX et adaptées aux sorties dans l'espace.

Parmi d'autres objectifs, la mission Polaris Dawn servira à mener des recherches pour mieux comprendre les effets des vols spatiaux et des radiations spatiales sur la santé humaine, tester les communications laser Starlink dans l'espace.

À ce stade, les deux autres missions du programme Polaris ne sont pas véritablement détaillées, si ce n'est que la troisième sera donc le premier vol humain dans l'espace à bord de Starship. Avec la mission dearMoon pour faire le tour de la Lune, le milliardaire japonnais Yusaku Maezawa devrait donc se faire griller la politesse.