SpaceX déploie un satellite GPS III SV04 pour la Space Force

Mission réussie pour SpaceX. Depuis le complexe de lancement 40 à Cape Canaveral en Floride, une fusée Falcon 9 a décollé jeudi à 18h24 heure locale (vendredi à 00h24 heure de Paris). Un peu moins d'une heure et demie après le décollage, le déploiement du satellite GPS III SV04 (GPS III Space Vehicle 04) a été confirmé.



Lors de cette mission, SpaceX a récupéré le premier étage de Falcon 9 sur une barge automatisée dans l'océan Atlantique, à la suite d'un atterrissage environ huit minutes et demie après le décollage de la fusée.

Cette mission est la deuxième cette année pour le compte de l'United States Space Force, après le lancement en juin dernier du satellite GPS III SV03. Pour le système de positionnement éponyme, GPS III est présenté par Lockheed Martin comme le satellite plus puissant et le plus résistant jamais mis en orbite.

Deployment of GPS III-4 confirmed pic.twitter.com/fCFJRcWMti — SpaceX (@SpaceX) November 6, 2020

Sa précision est vantée trois fois supérieure et avec des capacités anti-brouillage jusqu'à huit fois supérieures à celles de tous les satellites GPS précédents de la constellation. À part des applications militaires, GPS III est le premier satellite GPS à diffuser le signal à usage civil L1C qui est partagé par d'autres systèmes internationaux de positionnement global par satellite, tel Galileo pour l'Europe.

Après un décollage interrompu en octobre

Initialement, le satellite GPS III SV04 aurait dû être lancé par SpaceX en début de mois dernier. À deux secondes du décollage, il avait été interrompu en raison de la détection d'une anomalie avec deux des neuf moteurs-fusée Merlin ayant démarré trop tôt.

SpaceX a déterminé que des résidus d'une laque ont bloqué des trous d'aération pour des soupapes. Cette laque est destinée à protéger des pièces lors d'un traitement d'anodisation anticorrosion.

Deux autres satellites GPS III SV05 et GPS III SV06 seront lancés par SpaceX l'année prochaine et en utilisant des premiers étages de Falcon 9 ayant déjà volé.