Starlink : quels sont les pays couverts par l'accès internet par satellite ?

| Source : The Verge

SpaceX a dévoilé le nombre de pays couverts par son service Starlink et promet une expédition immédiate du terminal à la commande sur ces marchés.

Petit à petit, la constellation Starlink prend forme dans le ciel et fournit un accès internet par satellite avec une large couverture et jusque dans des zones non desservies par des réseaux terrestres.

Le réseau mis en place par SpaceX joue également un rôle important en fournissant un accès internet en Ukraine indépendant des réseaux terrestres qui peuvent être sous contrôle de la Russie.

La firme d'Elon Musk indique que la couverture de Starlink porte désormais sur 32 pays et dévoile une carte montrant que l'Amérique du Nord (sauf Canada / Groenland) et l'Europe (sauf Europe du Nord et la zone de la Serbie / Bosnie Herzégovie et jusqu'à l'Albanie) sont les principales zones accessibles.

Livraison immédiate de l'équipement Starlink

Le réseau Starlink couvre également plusieurs pays d'Amérique du Sud et la zone méridionale de l'Australie et la Nouvelle-Zélande. De nombreux pays sont indiqués "en liste d'attente" avec une couverture promise pour fin 2022 ou en 2023. C'est le cas notamment pour l'Afrique et pour une partie de l'Asie.

Dans le même temps, SpaceX annonce que les clients des marchés couverts verront leur commande du terminal et de sa parabole livrée immédiatement et ne risqueront plus de devoir patienter plusieurs mois.