Starlink : SpaceX propose une nouvelle antenne pour l'internet depuis ses satellites

Le kit de connexion Starlink délivré aux clients est composé d'une antenne ronde et d'éléments permettant d'obtenir une connexion internet à partir de la constellation de satellites positionnés en orbite basse.

Déjà, une nouvelle version plus compacte a fait son apparition sur le site de SpaceX (dans sa version destinée aux USA). La nouvelle antenne est légèrement plus petite et arbore un style plus rectangulaire.

D'une parabole de 58 cm de diamètre, les dimensions passent à un format rectangulaire de 48 x 30 cm avec un bras porteur légèrement plus court et surtout un poids allégé : un peu plus de 4 Kg contre plus de 7 Kg pour la version standard.

L'équipement vient de recevoir l'approbation de la FCC et va commencer à remplacer l'offre existante, d'abord aux Etats-Unis où toutes les commandes passées désormais sont livrées avec ce nouveau kit, proposé au même tarif de 499 dollars.

L'antenne est accompagnée d'un routeur WiFi qui propose désormais du MIMO 3 x 3 (au lieu de MIMO 2 x 2) mais perd le port Ethernet. Comme bon nombre d'entreprises, SpaceX a prévenu que des problèmes logistiques liés à la pénurie généralisée de composants pouvaient perturber les délais de livraison.