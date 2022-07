Starlink : l'accès internet depuis l'espace bientôt dans les smartphones ?

Avec son réseau de plusieurs de micro-satellites en orbite basse, le projet Starlink de SpaceX peut déjà fournir un accès internet depuis l'espace sur une partie de la surface du globe terrestre.

Il s'agit pour l'instant d'accès internet fixe mais la firme étudie déjà la possibilité de fournir un service maritime pour relier les navires à Internet en plein océan. Une prochaine étape pourrait être de proposer un accès internet jusque sur les smartphones.

SpaceX a en effet déposé une demande auprès de la FCC (Federal Communications Commission) pour disposer d'un accès dans la bande 2 GHz afin de fournir des services aux utilisateurs de smartphones.

La requête ne précise pas exactement la nature des services envisagés mais précise que les utilisateurs de smartphones aux Etats-Unis (et ailleurs) souhaitent un accès internet où qu'ils soient et privilégient l'utilisation d'appareils électroniques portables qu'ils peuvent emmener partout avec eux. Il s'agirait donc bien d'apporter un service d'accès à internet.

Dans un premier temps, SpaceX pourrait proposer un boîtier de réception autonome servant de hotspot et ne nécessitant pas d'être constamment branché à une prise murale. Il ne nécessiterait donc pas la parabole utilisée actuellement dans le pack Starlink.

L'accès satellite mobile pour tous ?

A plus long terme, et à mesure que la constellation Starlink se densifiera, ce boîtier pourrait devenir un module intégré dans des smartphones Android et iOS.

Déjà, des rumeurs d'iPhone ayant accès à des communications par satellite en orbite basse pour des messages d'urgence ont commencé à circuler et on peut imaginer que cela donnera naissance à une tendance dans l'industrie mobile tout entière d'ici quelques années.

Couverture Starlink

Plusieurs entreprises sont sur les rangs de l'accès internet par satellite LEO. Outre Starlink, on peut citer OneWeb (qui cherche à fusionner avec Eutelsat pour se donner les moyens de résister à SpaceX) ou le projet Kuiper mené par Amazon.

L'un des avantages de l'utilisation de ces satellites placés à basse altitude est notamment de pouvoir fournir un temps de latence réduit par rapport aux communications satellite traditionnelles. Le grand nombre de satellites peut aussi être mis à profit pour accroître ponctuellement la bande passante en conjuguant les flux de plusieurs d'entre eux.