Le Speaker Djingo d'Orange va devenir une brique

L'enceinte connectée Djingo d'Orange a été un échec commercial et cela ne fait désormais plus l'ombre d'un doute. Après l'arrêt de la commercialisation de ce Speaker Djingo en octobre 2020, Orange a en effet décidé de fermer définitivement les services Djingo et Alexa sur cet appareil.

C'est une décision radicale qui condamne le Speaker Djingo chez ses quelques propriétaires. Il cessera de fonctionner à compter du 31 mars prochain. " À partir de cette date, plus aucune interaction ne sera possible avec votre enceinte vocale ", précise Orange.



Un formulaire de remboursement a été mis en place. Le Speaker Djingo était à 99,99 € pour les clients Livebox ou Open avec une offre de remboursement de 50 €. Sinon, c'était donc un prix de 149,99 € que l'opérateur s'engage à rembourser pour tout appareil acheté dans une boutique Orange ou sur orange.fr.

Le cas échéant et avec l'obtention d'un bon de retour à imprimer, il faudra déposer le Speaker Djingo dans un point relais ou dans un bureau de poste. Orange prendra en charge les frais d'envoi et le remboursement sera envoyé par chèque sous 30 jours.

En tant qu’opérateur responsable, les Speakers Djingo retournés seront intégralement recyclés. ♻️ — Orange France (@Orange_France) January 28, 2021

Orange ajoute par ailleurs que tout Speaker Djingo retourné sera intégralement recyclé. Le contraire serait quasiment une faute pour l'opérateur qui met justement en avant sa politique de recyclage avec la Livebox.