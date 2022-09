Splatoon 3 sur Switch en met plein la vue dès son lancement chez Nintendo

Avec son nouveau titre Splatoon 3 qui joue sur les codes de l'affrontement par équipe en misant sur les éclaboussures de peinture plutôt que les balles et le sang, le groupe Nintendo cultive intensivement une franchise récente mais capable de générer des records.

Le jeu pour console Switch s'est ainsi offert d'impressionnantes ventes au Japon en s'écoulant à plus de 3,45 millions d'exemplaires vendus après seulement trois jours de commercialisation.

Des records de vente battus

Si la formule reste globalement la même que l'édition précédente (Splatoon 2, donc), rappelant les habitudes de Nintendo en matière de gestion des nouveautés et de prise de risque, cela assure un démarrage canon pour le nouveau titre qui surpasse Animal Crossing : News Horizons écoulé à 1,8 million d'exemplaires en trois jours lors de son lancement il y a cinq ans sur les consoles Nintendo Switch.

Splatoon 3 bat aussi le record vieux de douze ans des Pokémon Noir et Blanc, écoulés à 2,6 millions d'exemplaires mais sous forme de deux jeux complémentaires et, à l'époque, sur Nintendo DS.

Pour Nintendo, la culture de la franchise pour nombre de ses jeux vidéo porte donc une nouvelle fois ses fruits et permet au groupe de profiter d'une hausse de 5% de son cours en Bourse à la suite du lancement du jeu vidéo.

Encore une bonne affaire pour Nintendo

Ce succès montre également que la console Nintendo Switch, déjà écoulée à 111 millions d'unités, en a encore sous le pied et sait toujours séduire six ans après son introduction et malgré l'arrivée de consoles de salon plus puissantes.

Il intervient également dans un contexte de ralentissement des ventes de consoles et de jeux vidéo après les deux années de pandémie et leurs périodes de confinement propices à l'industrie ludique.

Il s'agit cependant plutôt d'une normalisation des ventes, ces dernières restant à des niveaux élevés par rapport à la période avant 2020. D'autres contraintes pèsent toujours avec la crainte d'une récession économique mondiale et d'une inflation impactant les capacités d'achat du gamer en herbe ou plus averti mais, pour les jeux Nintendo, on dirait bien qu'il soit possible de passer outre ces obstacles.