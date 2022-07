Les ventes de jeux vidéo vont reculer pour la première fois depuis des années

La période des confinements en 2020 et 2021 du fait de la pandémie de coronavirus avait dopé le marché des jeux vidéo et les ventes de consoles. Les ventes de jeux avaient alors bondi de 26% entre 2019 et 2021 pour atteindre un record de 191 milliards de dollars.

Le retour à une vie plus normale en 2022 conduit à un reflux de plusieurs secteurs (smartphones, PC et tablettes, GPU...) qui n'épargne pas le segment ludique, selon les données de Ampere Analysis.

Cette année, les ventes de jeux vidéo devraient reculer de 1,2%, à 188 milliards de dollars, ce qui n'est pas arrivé depuis au moins 2015 mais n'est pas non plus un signe de désamour et consiste plutôt en une correction du marché dans un contexte marqué aussi par l'inflation à la suite du conflit en Ukraine.

Effet temporaire avant un nouveau record

D'ailleurs, les analystes voient le marché repartir à la hausse dès l'an prochain et atteindre un nouveau record à 195 milliards de dollars, avec des ventes de consoles de jeu moins perturbées que durant la pandémie où les PS5 et Xbox S et X étaient rares et chères (ce qui a profité à la Switch) du fait de la pénurie de composants.

Les seuls freins éventuels pourraient venir du retard du lancement des grosses productions et du renforcement de la protection de la vie privée chez Apple, rendant plus difficile le suivi des utilisateurs d'iPhone.