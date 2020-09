Splinter Cell et Assassin's Creed en réalité augmentée exclusivement sur Oculus Quest

Ubisoft et Facebook ont confirmé que les épisodes d'Assassin's Creed et Splinter Cell prévus en réalité virtuelle seront des exclusivités Oculus Quest.

Ubisoft a profité du Facebook Connect pour présenter deux nouveaux titres en réalité virtuelle. Il s'agira de titres inspirés de deux franchises très populaires : Assassin's Creed et Splinter Cell. La seconde n'ayant profité d'aucun titre depuis des années, autant dire que les fans sont plutôt ravis de la nouvelle...

Mais les choses ne seront visiblement pas si simples puisque si l'éditeur s'est bien gardé de le préciser, Facebook a confirmé que les deux titres en préparation seront des exclusivités dédiées à son casque Oculus Quest.

Les deux jeux sont en développement au sein du studio d'Ubisoft Red Storm Entertainment avec Ubisoft Reflections, Ubisogt Dusseldorf et Ubisoft Mumbai. L'éditeur précise "Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons de créer des expériences de jeu mémorables. La technologie de pointe de l’Oculus va nous permettre de faire redécouvrir les mondes d'Assassin's Creed et de Tom Clancy's Splinter Cell aux fans de façon totalement inédite. Ces jeux offriront des expériences immersives et viscérales que les joueurs ne pourront vivre nulle part ailleurs."

Aucune date de sortie n’a été communiquée pour l'heure.