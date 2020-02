Le robot Spot de Boston Dynamics trouve un emploi

Développé par Boston Dynamics, le robot quadrupède Spot a trouvé du travail pour cette année sur une plateforme pétrolière en mer de Norvège. Il servira à inspecter la plateforme, générer des rapports d'inspection et recueillir des données, notamment pour détecter des fuite de gaz.

Parmi ses tâches, Spot pourra plus globalement effectuer des travaux susceptibles de représenter un danger ou à haut risque pour l'homme. Il sera relié à des opérateurs de téléprésence à terre.

C'est ce qu'explique le groupe norvégien d'exploration et de production de pétrole brut Aker BP qui travaille sur une telle initiative en collaboration avec Cognite, une entreprise industrielle mondiale de SaaS (software as a service).

Spot a déjà été testé dans ce type d'environnement lors de simulations (vidéo ci-dessous). D'autres robots et drones seront également évalués.

" Nous sommes ravis de voir des partenaires innovants comme Cognitive valider la capacité de Spot à réduire les risques pour l'homme et à apporter de la valeur à l'industrie de l'énergie ", a déclaré Michael Perry, vice-président du développement commercial chez Boston Dynamics.

Depuis septembre 2019, Boston Dynamics rend disponible son robot Spot pour des entreprises dans le cadre d'une location de type leasing. Le mois dernier, Boston Dynamics a annoncé la mise à disposition d'un kit de développement sur GitHub et plus seulement via son programme Spot Early Adopter.

" Le SDK permet à des développeurs de communiquer avec le robot et de créer des applications personnalisées qui permettent à Spot d'effectuer des tâches utiles dans un grand nombre d'industries. " Faire partie du programme Early Adopter pour Spot demeure néanmoins nécessaire pour la location du robot. Elle est sans nul doute onéreuse.