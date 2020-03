Spotify planche sur une activation vocale

Pour son application, Spotify travaille manifestement sur une activation vocale et son propre assistant vocal.

Spécialiste du reverse engineering d'applications, Jane Manchun Wong a mis au jour avec Spotify un travail sur une fonctionnalité d'activation vocale régie par une commande " Hey Spotify. " De quoi faire penser aux mots clés " Hey Google " ou " Ok Google ", " Hey Siri " pour Apple.

Contrairement à ces autres assistants vocaux, l'assistant vocal de Spotify avec son application de streaming de musique ne pourrait être lancé que lorsque l'application est elle-même ouverte et affichée à l'écran, avec les autorisations idoines pour le micro.

Spotify is working on “Hey Spotify” voice activation pic.twitter.com/PqZI01WZre — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 4, 2020

La limitation de la fonctionnalité vocale n'est pas tant étonnante compte de tenu des restrictions avec Android ou iOS, mais c'est un handicap pour une réelle exploitation et l'apport par rapport au contrôle déjà permis avec par exemple Google Assistant ne paraît pas flagrant.

Il faudra toutefois voir dans quelle mesure l'intégration d'un assistant vocal de Spotify sera utilisée. Par ailleurs, il pourrait davantage s'agir d'un travail en lien avec le produit matériel Car Thing que Spotify prépare pour la voiture.

À noter qu'aux États-Unis, le service de musique et de podcast Pandora propose sur Android et iOS un assistant vocal pour un contrôle mains libres via une commande vocale " Hey Pandora." Spotify pourrait donc aussi s'en inspirer.