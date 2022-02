Spotify lance Car Thing à 90 dollars

Pour ses abonnés Premium aux États-Unis, Spotify a annoncé cette semaine le lancement officiel de Car Thing. Cet appareil avait fait l'objet d'une expérimentation dévoilée en avril 2021. Il est finalement commercialisé à un prix de 89,99 $.

Actualité publiée le 14 avril 2021

Présenté comme un Smart Player pour la voiture, l'appareil Car Thing concocté par Spotify devient réalité, même s'il s'agit pour le moment d'une expérimentation. Aux États-Unis, quelques abonnés Premium de Spotify peuvent bénéficier gratuitement de ce produit.

Cette gratuité (hormis les frais de livraison) est à durée limitée. Une liste d'attente pour Car Thing laisse présager d'un futur prix de vente qui sera aux alentours de 80 dollars. Spotify ne précise pas de calendrier de commercialisation et n'évoque pas pour l'heure un lancement au niveau mondial.

Car Thing est un écran tactile de 4 pouces avec également une imposante molette physique, un bouton de retour et la prise en charge de commandes vocales. C'est donc une panoplie de contrôles pour des titres, albums, playlists et podcasts de la bibliothèque de Spotify.

Un écran pour l'application Spotify sur smartphone

Sur la tranche supérieure de l'appareil, des boutons de préréglage sont disposés, ainsi que pour le paramétrage et pour couper le son. On y retrouve également des micros pour les commandes vocales via le mot clé " Hey Spotify " et avec suppression du bruit. Une technologie d'annulation adaptative des interférences permet de donner la priorité à la voix.

Car Thing se branche sur un port USB ou à l'allume-cigare pour son alimentation. Il peut être positionné sur le tableau de bord du véhicule avec un support dédié, notamment sur la grille de ventilation ou ailleurs. Une connexion par Bluetooth au smartphone est nécessaire et celui-ci doit être connecté au système audio du véhicule (Bluetooth, USB ou AUX par câble audio).

Spotify souligne une compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay, et ajoute qu'il ne s'agit pas avec Car Thing de concurrencer les systèmes d'infotainment embarqués dans les véhicules. " Il s'agit d'une nouvelle étape de notre stratégie d'omniprésence. "