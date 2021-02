Spotify : une hausse des prix encouragerait surtout le piratage

Dans le cadre d'une réunion avec des députés britanniques, les géants du streaming en ligne ont pointé du doigt la concurrence imposée par YouTube et son modèle gratuit.

La plateforme YouTube et sa gratuité posent problème aux géants du streaming audio : la plateforme américaine est particulièrement populaire de par son catalogue de contenus, son accessibilité, mais aussi par le fait que tout y est en accès gratuit.

Dans une réunion avec les députés britanniques, Spotify, Apple Music et Amazon Music étaient amenés à évoquer la rémunération des artistes. La situation est particulièrement délicate : les plateformes de streaming évoquent des frais importants et une rentabilité limitée qui ne permettent pas d'augmenter les artistes, et dans le même temps les utilisateurs sont réfractaires à l'idée de voir le prix de leur abonnement évoluer à la hausse.

Pour Spotify, une hausse de prix reviendrait à pousser les utilisateurs à revenir au piratage de masse. Les utilisateurs jongleraient ainsi entre les plateformes de piratage et YouTube et ne dépenseraient plus un seul centime dans la musique.

Du côté de YouTube, la situation est que la plateforme n'a pas besoin de licence pour toute la musique diffusée puisque certaines chaines sont directement lancées par des majors ou les artistes eux-mêmes.

Les plateformes de streaming ne peuvent par ailleurs pas se démarquer par leur catalogue et donc la hausse de prix d'une plateforme reviendrait à pousser les utilisateurs vers la plateforme la moins chère.

La position des labels au milieu des plateformes et artistes est également source de débat : ce sont ces derniers qui encaissent les revenus des plateformes avant de les reverser aux artistes en récupérant leur part au passage... Des labels qui deviennent de moins en moins légitimes au fil des années..