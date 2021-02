Spotify souhaite produire ses propres artistes et rompre avec les Majors

Leader de la musique en streaming, la plateforme suédoise Spotify a récemment fait plusieurs annonces.

Spotify annonce ainsi souhaiter capter plus d'un million de nouveaux utilisateurs en s'installant dans 80 nouveaux pays principalement localisés sur les continents africains et asiatiques. Spotify va plus spécifiquement cibler les utilisateurs localisés au Kenya, Rwanda et Côte d'Ivoire.

Le groupe cherche également à se renouveler et à changer de stratégie. En marge du lancement d'une version HiFi de son service qui proposera du streaming en qualité CD audio, Spotify devrait proposer de nouvelles offres en fonction des marchés.

En Afrique ou en Inde par exemple, Spotify Mini permet d'écouter de la musique à partir de 1,58 dollar par mois. Une version "light" de l'application est également proposée dans les pays dont les infrastructures de télécommunication sont limitées.

Autre gros changement stratégique pour le groupe : Spotify souhaite se détacher de sa dépendance aux Majors de la musique. Après avoir négocié des accords de diffusion, le groupe souhaite se présenter comme un concurrent direct en produisant lui-même certains artistes. Le projet baptisé "RADAR" met ainsi en avant 175 artistes qui cherchent à percer, en leur offrant divers outils leur permettant de suivre l'audience. L'idée de Spotify serait de briser le système actuel, non pas en s'imposant comme un label, mais en permettant à la nouvelle génération d'artistes d'évoluer en dehors des modèles classiques imposés par les Majors.