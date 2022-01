Spotify HiFi reporté à une date indéterminée

Dans le cadre de son événement Stream On en février dernier, Spotify avait annoncé Spotify HiFi avec la possibilité d'ici fin 2021 pour des abonnés Premium de profiter d'une amélioration de la qualité audio.

En l'occurrence, de la musique en qualité CD et un format audio lossless (sans perte). La qualité CD fait référence à un codage sur 16 bits et une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz. Spotify n'était pas entré dans les détails.

L'année 2021 est arrivée à son terme sans le lancement de Spotify HiFi qui a été reporté à une date indéterminée.

" Les artistes et les fans nous ont dit que la qualité Hi-Fi était importante pour eux. Nous sommes d'accord avec cela et nous sommes impatients d'offrir aux utilisateurs Premium une expérience Spotify HiFi à l'avenir, mais nous ne pouvons pas donner plus de détails pour le moment ", a déclaré Spotify dans une réaction obtenue par Golem.de.

Pour Spotify HiFi, c'est peut-être l'initiative d'Apple qui a contrarié les plans initiaux et la stratégie à adopter. Sans surcoût, le catalogue complet d'Apple Music a basculé au format lossless. Un format ALAC avec la qualité CD et jusqu'à 24 bits / 192 kHz.