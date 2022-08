Spotify avec une nouvelle page d'accueil

Spotify propose une mise à jour de Home pour son application mobile, avec une meilleure organisation pour la gestion de la musique d'un côté et des podcasts de l'autre.

Spotify annonce le déploiement d'une mise à jour qui concerne Home. Une nouvelle interface pour la page d'accueil avec d'abord l'application Spotify pour Android. Elle sera ultérieurement disponible avec l'application Spotify pour iOS.

Spotify va ainsi afficher une navigation distincte entre la musique et les podcasts ou émissions. L'objectif est une personnalisation améliorée afin de trouver plus facilement de tels contenus.

Le flux orienté musique va permettre un accès rapide aux nouveautés selon les goûts de l'utilisateur, des suggestions d'albums et de playlists, tandis que de nouveaux boutons de partage, de like et de lecture pour l'écoute instantanée seront proposés.

À la manière d'une application pour les podcasts

Avec le flux dédié aux podcasts, ce sera un accès direct aux nouveaux épisodes des émissions pour lesquelles l'utilisateur est abonné, des recommandations personnalisées, des descriptions des épisodes, la possibilité de sauvegarder ou lancer la lecture de podcasts sans quitter la page.

Cette mise à jour devrait essentiellement profiter aux podcasts via une meilleure mise en avant qu'actuellement. Une nouvelle preuve de l'intérêt que porte Spotify à ce format.

Pour le développement de ses activités au-delà du streaming de musique, Spotify se tourne vers les podcasts audio ou même avec vidéo, les livres audio. Spotify fait aussi une incursion dans le domaine du jeu avec le rachat de Heardle.