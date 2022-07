Spotify ouvre les podcasts vidéo en France et se paie le jeu Heardle

Spotify annonce que les podcasts vidéo sont désormais disponibles pour les créateurs dans de nouveaux pays parmi lesquels figure la France. C'est en outre la première fois que cette possibilité concerne des pays où la langue maternelle n'est pas l'anglais.

" Les podcasts vidéo sont un média historiquement sous-utilisé, mais qui a le potentiel de se développer en débloquant une nouvelle façon d'aider les audiences à s'engager avec leurs podcasts préférés ", écrit Spotify en renvoyant vers sa plateforme Anchor de création de podcasts.

Hormis la France, les autres pays concernés sont l'Allemagne, le Brésil, l'Espagne, l'Italie et le Mexique. En avril dernier et après seulement un nombre limité de créateurs via Anchor, Spotify avait ouvert les podcasts vidéo à tous les créateurs aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Royaume-Uni.

" Sur Spotify, les fans peuvent passer d'un visionnage actif (vidéo au premier plan) à une écoute en arrière-plan. " Le déploiement comprend des outils de monétisation avec des abonnements et des fonctionnalités prévues pour favoriser l'engagement.

Spotify mise aussi sur le jeu

Dans le cadre du développement de ses activités au-delà du streaming de musique et pour continuer d'attirer des abonnés, Spotify manifeste un intérêt marqué pour les podcasts (audio ou donc avec l'ajout de la vidéo), ainsi que les livres audio. Plus surprenant, Spotify fait une incursion dans le domaine du jeu.

Le groupe suédois rachète en effet Heardle qui est un jeu en ligne de quiz musical lancé en mars dernier. C'est pour Spotify un " outil de découverte musicale. " Avec quelques notes, les joueurs doivent deviner le titre d'une chanson. Ils ont droit à six réponses avec des erreurs qui permettent d'obtenir des secondes de musique supplémentaires afin de découvrir la chanson. De quoi rappeler le jeu de mots en ligne Wordle.

" Pour les joueurs actuels de Heardle, l'aspect et la convivialité du jeu resteront les mêmes, et le jeu restera gratuit pour tous. Et à partir d'aujourd'hui, les joueurs peuvent écouter la chanson complète sur Spotify à la fin du jeu. "

Le montant du rachat de Heardle n'est pas dévoilé. Avec cette acquisition, le jeu n'est disponible que pour les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Pour le moment, pas d'ouverture à des pays où la langue maternelle n'est pas l'anglais, contrairement aux podcasts vidéo.