Spotify Kids est déployé en France

Le numéro un de la musique en streaming, Spotify, vient d'annoncer la disponibilité en France de la fonctionnalité Spotify Kids qui transforme tout simplement le service comme première plateforme de musique dédiée aux enfants.

A l'éssai depuis février dans quelques pays comme l'Irlande, le Danemark ou la Suède, la fonctionnalité est lancée dans un contexte particulier du confinement. Spotify a donc sans aucun doute accéléré le déploiement de son service afin de rendre cette période plus agréable pour les familles invitées à rester chez elles.

L'option est uniquement disponible auprès des abonnés à Spotify Famille et elle s'oriente vers les enfants de 3 ans et plus. Le catalogue a été particulièrement travaillé pour offrir aux auditeurs un contenu adapté avec des chansons, bandes-son ou même des histoires.

Pour la France, l'application intègre plus de 5000 chansons avec 160 playlists au menu. Spotify précise que le catalogue est localisé en fonction de chaque marché, et l'on devrait ainsi retrouver une majorité de contenus en Français. Plusieurs gouts musicaux sont couverts par le catalogue afin de concerner les plus petits comme les plus grands.

Spotify indique avoir intégré du contenu visant à aider les enfants à s'endormir, notamment avec des berceuses, histoires et autres musiques apaisantes ou environnements sonores.