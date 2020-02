Spotify Kids : la musique en streaming pour les moins de 12 ans

Spotify suit ainsi les pas de YouTube Kids en déclinant son service de streaming musical dans une version dédiée aux enfants de moins de 12 ans.

Le service est déjà disponible dans une poignée de pays comme l'Irlande, Danemark ou Suède et s'installe progressivement dans d'autres pays.

Spotify a choisi de séparer son service de l'offre traditionnelle et propose ainsi une application dédiée qui est gratuite au téléchargement, mais pour accéder à son contenu, il faudra impérativement disposer d'un abonnement en cours sur l'offre Spotify Premium Family. Cela implique qu'aucune publicité ne sera diffusée auprès des enfants.

L'application est également simplifiée pour s'adresser aux plus jeunes qui seront invités à renseigner leur prénom et date d'anniversaire et à choisir un avatar plutôt qu'une photo. Le contenu est adapté à l'audience : pas de contenu "adulte" au programme et les choix proposés s'adaptent en fonction de l'âge de l'utilisateur. Pour l'instant, aucune date de sortie en France n'a été communiquée.