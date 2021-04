Spotify dans le vert avec 158 millions d'abonnés payants

Le nombre d'abonnés Premium pour Spotify progresse de 21 % sur un an au premier trimestre. Il est de 158 millions.

Pour le premier trimestre, le leader mondial du streaming de musique Spotify annonce 356 millions d'utilisateurs actifs par mois et 158 millions d'abonnés payants. Respectivement, c'est une progression de 24 % et 21 % sur un an.

Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe suédois atteint 2,15 milliards d'euros (+16 % sur un an) et il est question d'un bénéfice net de 23 millions d'euros, contre une perte nette de 125 millions d'euros au trimestre précédent. C'est donc un trimestre dans le vert, ce qui n'est pas si fréquent pour Spotify.

En 2019, Spotify avait accusé une perte nette annuelle de 186 millions d'euros. Elle avait plus que triplé en 2020 à 581 millions d'euros.

Pour le deuxième trimestre, Spotify anticipe entre 366 et 373 millions d'utilisateurs actifs par mois, entre 162 et 166 millions d'abonnés Premium, et un chiffre d'affaires de 2,16 à 2,36 milliards d'euros.

Sur plusieurs marchés, Spotify a procédé ou va procéder à une augmentation des prix des abonnements, en particulier pour l'offre Duo Premium, Spotify Famille et Étudiant. La France sera pour le moment épargnée par une hausse à venir.