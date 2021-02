Spotify augmente le prix de l'abonnement Famille

La plateforme de streaming de musique Spotify revoit sa grille tarifaire à la hausse pour Spotify Premium. Cette hausse ne concerne que Spotify Famille (jusqu'à 6 comptes) qui passe de 14,99 € par mois à 15,99 € par mois pour les nouveaux abonnés.

Les anciens abonnés ont droit à un délai de grâce de deux mois, avec le nouveau tarif qui ne prendra effet qu'à partir de la date de facturation d'avril.

Pour justifier l'augmentation du tarif Spotify Famille, Spotify écrit : " Nous pourrons ainsi continuer à innover et à invertir pour vous offrir la meilleure expérience possible et améliorer nos services, notamment en élargissant notre catalogue et en ajoutant des fonctionnalités dont vous pouvez profiter en famille et individuellement. "

Une telle hausse de prix pour Spotify Famille n'est pas surprise. Au mois d'octobre dernier, elle avait déjà concerné sept pays parmi lesquels la Belgique et la Suisse. Spotify ne touche par contre pas au prix de Duo Premium qui avait augmenté en Colombie.

Pour le moment, Spotify n'applique pas non plus de hausse pour l'abonnement Personnel qui demeure sous le seuil symbolique des 10 € par mois.