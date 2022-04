Spotify grimpe à 182 millions d'abonnés payants malgré la Russie et Joe Rogan

La croissance d'abonnements payants de Spotify est toujours au rendez-vous et seulement légèrement moindre que prévu avec l'impact de l'arrêt en Russie. La polémique concernant le podcast de Joe Rogan ne semble pas avoir pesé.

Au 31 mars, le nombre d'abonnés payants pour la plateforme de streaming de musique Spotify atteint 182 millions. Avec une progression de 15 % sur un an, c'est toutefois moins que les 183 millions anticipés par le groupe suédois.

" Bien que ce chiffre soit légèrement inférieur à nos prévisions, si l'on exclut la perte involontaire d'environ 1,5 million d'abonnés à la suite de notre retrait de Russie, la croissance a été supérieure aux attentes et a bénéficié de la surperformance en Amérique latine et en Europe ", écrit Spotify.

Le leader mondial du streaming de musique avait annoncé le mois dernier la suspension des comptes Premium en Russie et leur basculement automatique en comptes gratuits, puis a finalement complètement suspendu son service dans le pays en guerre contre l'Ukraine.

À souligner également que la progression d'abonnés payants a eu lieu en dépit de la polémique autour du podcast de l'animateur controversé Joe Rogan très écouté aux États-Unis et en contrat exclusif avec Spotify. Il a été fréquemment accusé de désinformation et des artistes avaient appelé au boycott de Spotify.

Avec aussi une hausse artificielle

En prenant en considération les comptes gratuits, le nombre d'utilisateurs actifs par mois de Spotify est de 422 millions au premier trimestre (+19 % sur un an) et se situe cette fois-ci au-dessus des prévisions du groupe.

Spotify souligne néanmoins qu'une courte panne au cours du mois de mars a eu pour conséquence la déconnexion involontaire d'utilisateurs. " Nous pensons que certains utilisateurs concernés ont créé de nouveaux comptes pour se reconnecter, ce qui a entraîné environ 3 millions d'utilisateurs actifs par mois supplémentaires au cours du trimestre. "

Le chiffre d'affaires trimestriel de Spotify atteint 2,66 milliards d'euros (+24 % sur un an). Il est porté à plus de 89 % par les abonnements payants. Le bénéfice net trimestriel s'établit à 131 millions d'euros, contre 23 millions d'euros un an auparavant.