Spotify teste aussi les NFT

Après notamment Twitter et plus récemment Instagram avant Facebook, c'est au tour de Spotify d'expérimenter les NFT. La plateforme de streaming de musique procède à un test très restreint qui implique un petit groupe d'artistes et des utilisateurs avec l'application Android aux États-Unis.

Le DJ et producteur américain Steve Aoki, ainsi que le groupe de rock indépendant anglais The Wombats ont l'opportunité de faire la promotion de leur propre galerie de NFT via leur page d'artiste sur Spotify.

Selon The Verge (capture ci-dessous), une option pour en savoir davantage redirige vers la page du NFT sur la place de marché OpenSea avec la possibilité de l'acheter. D'après Music Ally, Spotify ne touche aucune commission sur des ventes de NFT par le biais de l'application.

Spotify reste prudent sur les NFT

Spotify a confirmé un test dans la lignée de ceux réalisés avec pour objectif d'améliorer l'expérience pour les artistes et les fans. Il pourrait déboucher sur une fonctionnalité de plus grande ampleur, ou tout simplement être abandonné en l'état.

Le géant du streaming de musique a par ailleurs envoyé une enquête à certains de ses utilisateurs afin de recueillir leur sentiment et avis sur les NFT pour lesquels un certain engouement l'année dernière semble être retombé.

Rappelons qu'un jeton non fongible (ou non échangeable) NFT fait office de certificat numérique pour attester de l'authenticité d'un objet virtuel. Il s'appuie sur une technologie blockchain de registre numérique décentralisé. Ce n'est pas l'objet virtuel en lui-même.