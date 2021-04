Spotify : un mini-lecteur dans l'application Facebook sur mobile

Pour l'application Facebook sur Android et iOS, Spotify annonce l'intégration d'un mini-lecteur. Il va permettre l'écoute, la découverte et le partage de musique et podcasts via Spotify directement dans l'application du réseau social sur mobile, y compris pendant le scrolling.

La disponibilité concerne aussi bien les abonnés payants de Spotify que les abonnés gratuits. L'expérience proposée sera la même, mais avec un mode de lecture de musique dans un ordre aléatoire pour les utilisateurs gratuits avec publicité.

" Outre les partages de Spotify dans le fil d'actualité de Facebook, les fans auront également la possibilité d'écouter des chansons via le mini-lecteur dans les publications de certains artistes vérifiés, ou même dans les vidéos mises en ligne par les utilisateurs sur Facebook qui contiennent de la musique sous licence ", écrit Spotify.

Le déploiement ne concerne toutefois que quelques pays pour le moment, avec par exemple les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Brésil, le Japon. Un pays comme la France - et plus globalement l'Europe - n'est pas encore concerné. Une question de quelques mois a priori.

Le partenariat entre Spotify et Facebook intervient alors que le groupe de Mark Zuckerberg a dévoilé la semaine dernière tout un ensemble d'initiatives autour de l'audio.