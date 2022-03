Spotify suspend complètement son service en Russie

Leader mondial du streaming de musique, Spotify avait annoncé en début de mois la suspension des comptes Premium en Russie, avec le cas échéant leur basculement automatique en comptes gratuits. Une conséquence de l'impossibilité de traiter les paiements pour la majorité des utilisateurs en Russie compte tenu des sanctions économiques prises dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Le groupe suédois a également fermé ses bureaux en Russie et a restreint l'accès à des émissions de médias russes affiliés à l'État, en plus du retrait de tout le contenu de RT et Sputnik en Europe et ailleurs pour sa partie consacrée aux podcasts.

Dans le même temps, Spotify avait souligné son intention d'essayer de maintenir son service opérationnel en Russie. " L'art et l'information sont une force puissante du bien, et nous pensons que le peuple russe doit continuer à avoir accès à des expériences audio mondiales. "

Arrêt complet de Spotify en Russie

Finalement, Spotify indique que son service sera complètement suspendu en Russie. Cette suspension devrait devenir effective au début du mois d'avril et pour une période indéterminée. La décision est justifiée par l'entrée en vigueur d'une législation russe qui rend illégal tout discours susceptible de discréditer l'armée russe.

" Spotify continue de penser qu'il est d'une importance capitale d'essayer de maintenir notre service opérationnel en Russie pour fournir des informations fiables et indépendantes dans la région ", écrit Spotify dans un communiqué. " Malheureusement, la législation récemment promulguée restreignant davantage l'accès à l'information, éliminant la liberté d'expression et criminalisant certains types d'information met en danger la sécurité des employés de Spotify et peut-être même celle de nos auditeurs. "

Dans le domaine du streaming vidéo, Netflix avait fait le choix de suspendre son service en Russie alors qu'il se retrouvait sous le coup d'un blocage pour ne pas se conformer à une réglementation l'obligeant à distribuer une vingtaine de chaînes de télévision russes via du live streaming.