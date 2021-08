Spotify teste une offre à moins d'1$

Spotify teste actuellement une nouvelle offre à moins d'un dollar par mois qui se place à mi-chemin entre l'offre payante traditionnelle et la formule gratuite.

La formule à 0,99 dollar par mois ne permet ainsi pas de se passer des publicités intégrées avec l'offre gratuite : l'écoute de musique sera ainsi fractionnée toutes les 20 minutes par la diffusion d'un ou deux spots publicitaires.

Néanmoins, la formule permettra de passer autant de fois les morceaux qu'on le souhaite. La fonctionnalité prend du sens quand, rappelons-le, l'écoute gratuite se limite au lancement de playlist ou de discographies, mais ne permet pas de lancer un morceau précis d'un artiste. Dans le cadre de l'offre gratuite, il n'est par ailleurs possible que d'avancer 6 titres par heure.

Pour moins d'un dollar par mois, les utilisateurs pourront également sélectionner certains titres d'une playlist.

L'offre est actuellement baptisée Spotify Plus et en test dans quelques pays. Avec cette offre, Spotify pourrait séduire les utilisateurs qui ne sont pas prêts à débourser 9,99€ pour l'offre traditionnelle et qui souhaiteraient toutefois s'offrir un peu plus de flexibilité par rapport à l'offre gratuite.