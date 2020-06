Spotify : les super-héros de DC Comics en podcasts

La plateforme de streaming de musique Spotify a récemment annoncé un partenariat sur plusieurs années avec Warner Bros. et DC. Il porte sur la production et la distribution de podcasts narratifs. Ils seront exclusifs à Spotify et mettront en scène les super-héros (et super-vilains) de DC Comics.

Batman ou encore Superman pour ne citer que les personnages parmi les plus emblématiques. Il est question d'une série de podcasts audio avec des scripts originaux et a priori pour pouvoir explorer le vaste univers de DC.

Un communiqué de presse évoque de nouvelles histoires exclusives pour plus de 286 millions d'utilisateurs de Spotify, ce qui suppose une disponibilité à l'échelle mondiale et sans distinction entre les utilisateurs payants et gratuits.



Coming soon… peut-on lire. Spotify confirme en tout cas une nouvelle fois son appétence pour les podcasts.