Spots publicitaires dans NBA 2K21 : 2K Games réagit

Il y a quelques jours, nous notions la gronde progressive des joueurs de NBA2K21 agacés de se voir imposer des spots publicitaires lors des chargements prématch.

Rappelons que NBA2K21 diffuse ainsi de la publicité, notamment pour Oculus, sous la forme d'un spot de 17 secondes lancé lors de l'écran de chargement prématch et qu'il est impossible de passer la publicité. Que le chargement de la partie soit terminé ou non, le spot continue et il n'y a aucun moyen d'y échapper.

Une pratique déjà en place sur NBA2K20 et 2K19. Pourtant, on ne peut pas dire que NBA2K21 profite d'un prix préférentiel puisque le titre est facturé 69,99€ sur gen actuelle et 74,99€ sur next gen, son prix est même justement déjà pointé du doigt.

Le titre réalise également beaucoup de revenus grâce à des micro transactions omniprésentes, parfois invasives et également décriées par les joueurs. Le spot publicitaire a fait son apparition récemment, après être passé sous les radars des critiques officielles de la presse... Aussi, le choix de 2KGames est délibéré et bien calculé, ce qui le rend d'autant plus critiquable.

Le studio a communiqué pour répondre aux critiques en indiquant que les spots publicitaires n'avaient rien de nouveau au sein de 2KTV mais qu'en raison de la réponse défavorable du public, ces spots seront retirés des introductions prématch dans les futurs épisodes de 2KTV.