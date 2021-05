Square Enix : un nouveau Final Fantasy exclusif à la PS5

Square Enix sera bien présent sur le salon virtuel de l'E3 cet été et la marque réserve quelques surprises et annonces pour l'occasion. Et selon des rumeurs lancées par un insider, les surprises pourraient être énormes.

On évoque ainsi le fait que Square Enix préparerait un nouveau Final Fantasy qui serait exclusif à la PS5 de Sony. On sait que Square et Sony entretiennent de solides liens depuis des années, et que l'éditeur a sorti plusieurs exclus réservés à l'écosystème PlayStation par le passé.

Cet épisode pourrait profiter d'une exclusivité temporaire ou totale, il s'agira bien d'un action-RPG qui se nommera Origin. Il devrait se placer dans le même univers que le tout premier Final Fantasy. Une démo serait prévue sous la forme d'une alpha dès cet été.

Eidos, qui fait partie du groupe, devrait également proposer un nouveau titre cross-gen qui sera présenté lors de l'E3 2021. Le projet profiterait de la scénariste Olivia Alexander. On ne sait pour l'instant pas s'il s'agira d'un nouveau Tomb Raider, Deus Ex ou d'une adaptation des Gardiens de la Galaxie.