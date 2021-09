SSD PCIe Gen 5.0 : jusqu'à 14 Go/s en lecture séquentielle pour Kioxia

Spécialiste de la production de mémoires flash et de disques SSD, le groupe japonais Kioxia (anciennement Toshiba Memory Corporation) serait dans le viseur du groupe américain Western Digital en vue d'un rachat. Le cas échéant, le nouvel ensemble avec une telle opération serait en mesure de mieux concurrencer Samsung sur le marché de la mémoire flash NAND.

Dans le cadre du China Flash Market Summit (CFMS), Kioxia a dévoilé un prototype de disque SSD PCIe Gen 5.0 avec donc une bande passante doublée à 32 Gbps par ligne par rapport aux solutions Gen 4.0 existantes, pour des débits de jusqu'à 15 Go/s sur quatre voies.

Conçu pour les data centers en particulier, un premier représentant du genre sera le disque SSD série CD7 dans des capacités de 1,6 To à 15 To, et dans un format EDSFF E3S de 2,5 pouces avec connexion Gen 5.0 x4 (et NVMe 2.0).

D'après Kioxia, son prototype de disque SSD PCIe Gen 5.0 x4 offre une vitesse de lecture séquentielle de jusqu'à 14 Go/s et d'écriture de jusqu'à 7 Go/s. En comparaison au SSD PCIe Gen 4.0 x4 et NVMe 1.4 dans la série CM6 pour les serveurs d'entreprise, ce sont des gains de +103 % et +67 %.

Pour les performances de lecture et écriture aléatoires, Kioxia évoque des gains de +79 % et +76 %. Quant à la latence en lecture et écriture, elle passerait respectivement à 70 µs (-77 %) et 10 µs (-50%).