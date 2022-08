Petits prix sur un SSD, une montre connectée, une souris, un clavier ou encore le stick TV d'Amazon

Commençons le top 5 de la journée avec le SSD interne PNY CS900 480 Go qui profite d'une belle réduction sur Amazon.

Il propose un espace de stockage de 480 Go avec une vitesse de lecture maximale de 550 Mo/s et une vitesse de lecture séquentielle de 515 Mo/s. Il dispose également de l'interface Serial ATA III/ 6 Gbps. Pour finir, le SSD vous accompagnera pendant plus de 2 millions d'heures d'utilisation et il est garanti 3 ans.

Le SSD interne PNY CS900 480 Go est au prix de 37 € au lieu de 56 € avec la livraison gratuite sur Amazon.



Passons à la montre connectée Amazfit GTR 2 qui voit son prix chuter sur Amazon.

La smartwatch dispose d'un écran AMOLED de 1,39". Elle est équipée d'un cardiofréquencemètre, mais calcule aussi le taux d'oxygène dans le sang. Notons que la GTR 2 affiche la certification 5 ATM qui permet de faire des activités sportives aquatiques avec un maximum de 50 mètres de profondeur.

La Amazfit GTR 2 intègre une batterie de 471 mAh qui permet une utilisation de 14 jours en utilisation quotidienne, ou de 38 jours en veille. La montre connectée est compatible avec la technologie Bluetooth 5.0 et permet de ne plus rater d'appels ou de SMS importants grâce aux notifications.

La montre connectée Amazfit GTR 2 est au prix réduit de 80 € au lieu de 110 € en activant le coupon.



Continuons avec le Stick Fire TV 4K qui bénéficie d’une très belle réduction chez Amazon.

Le Stick TV est équipé du processeur quadcore à 1,7 GHz accompagné d'un GPU IMG GE8300, de 1,5 Go de RAM et de 8 Go d’espace de stockage. Il profite de la technologie Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0 mais aussi de la technologie Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, etc.

Le Stick Fire TV 4K est accompagné d'une télécommande vocale Alexa permettant de contrôler le dongle avec certains raccourcis pour aller sur vos plateformes préférées comme Netflix, Disney+ ou encore Prime Video.

Le Fire TV Stick 4K est au prix préférentiel de 40 € au lieu de 65 € avec la livraison gratuite depuis le site d'Amazon.



Passons à la souris Logitech G402 Hyperion Fury qui est à petit prix sur le site de Cdiscount.

La souris intègre un capteur hybride (mode fusion) qui propose plusieurs modes de sensibilité avec un maximum de 4000 ppp que l'on peut changer en un clic. Notons aussi que la Logitech G402 est équipée de 8 boutons programmables grâce au logiciel de Logitech. Elle a un poids de 144 grammes et affiche un profil de droitier avec une bonne ergonomie. Pour finir, elle affiche une durée de vie de 20 millions de clics et une résistance de support de 250 km.

La souris Logitech G402 Hyperion est au prix de 24 € au lieu de 70 € sur le site de Cdiscount.



Finissons avec le clavier Roccat Pyro qui profite de 38 % de réduction sur le site de la Fnac.

Il est doté de switchs mécaniques qui supportent jusqu'à 50 millions de clics. Nous notons la présence de 5 touches de commandes média partagées et d'un rétroéclairage RGB. Le clavier profite également de la technologie anti-ghosting avancée qui assure la prise en compte de nombreuses pressions en simultané.

Sur le site de la Fnac, le clavier Roccat Pyro est au prix de 50 € au lieu de 80 € avec la livraison gratuite.



D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme le PC portable pour gamer Lenovo Legion 5 15ACH6H à petit prix avec d'autres PC portables ou encore les meilleurs bons plans sur les SDD, HDD et microSD.