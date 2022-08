Bon plan : le PC portable pour gamer Lenovo Legion 5 15ACH6H à petit prix (!) avec d'autres PC portables...

Aujourd'hui, nous mettons en avant le PC portable Lenovo Legion 5 15ACH6H qui bénéficie d’une belle réduction sur le site de Cdiscount.

Il est doté d'un écran Full HD de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 px. Le PC est propulsé par le processeur AMD Ryzen 7 5800H avec 8 Go de RAM, 512 Go d’espace de stockage en SSD, et une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 30670.

Le PC portable est équipé également d'un port Ethernet, d'un port HDMI, de deux ports USB de type C et de quatre ports USB 3. Le PC portable est compatible Bluetooth 5.1 et WiFi. Il affiche aussi deux haut-parleurs de 2 Watts. Pour finir, Windows 11 est préinstallé dans le PC.

Sur Cdiscount, le PC portable gaming Lenovo Legion 5 15ACH6H est au prix réduit de 1100 € au lieu de 1461 € avec la livraison gratuite.



