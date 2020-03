Stadia accueillera The Division 2 le 17 mars

Ubisoft vient d'annoncer l'arrivée d'un nouveau titre compatible avec la plateforme de Cloud Gaming Stadia de Google : The Division 2.

Le titre viendra ainsi rejoindre Assassin's Creed Odyssey, Ghost Recon Breakpoint et Trial Rising au catalogue des titres de l'éditeur proposés sur la plateforme.

The Division 2 arrivera le 17 mars sur Stadia, accompagné de son extension Warlords of New York qui vient à peine de sortir. Ubisoft précise que, contrairement à d'autres titres, il sera possible pour les joueurs de Stadia et sur PC standard de jouer ensemble et de profiter de la cross-progression en liant les comptes Stadia et Uplay, ce qui permettra de synchroniser les sauvegardes.

On ne sait pas encore à quel prix sera proposée la version Stadia du titre, qui est facturé moins de 30€ actuellement au regard de sa popularité limitée. Quant à Stadia, il faut toujours débourser 129€ dans le pack fondateur pour y accéder, la formule gratuite n'étant pas encore disponible.