Stadia : Google ferme son studio Stadia Games and Entertainment

Pour Stadia, Google abandonne l'ambition de développer ses propres jeux avec la fermeture de son studio Stadia Games and Entertainment.

L'ambition initiale de Google avec son service de cloud gaming Stadia s'effrite. Google annonce la fermeture de Stadia Games and Entertainment. Dirigé par Jade Raymond (notamment passée par Ubisoft avec la supervision d'Assassin's Creed et Electronic Arts), ce studio de production de jeux vidéo exclusifs à la plateforme avait été annoncé en mars 2019 en complément de Stadia et en amont de son lancement officiel.

La durée de vie de Stadia Games and Entertainment - alias SG&E - aura donc été particulièrement courte, avec seulement une implication dans la publication d'une poignée de titres de studios tiers à l'exclusivité parfois temporaire sur Stadia.



Jade Raymond quitte Google, tandis qu'au cours des prochains mois, la filiale d'Alphabet assure que la plupart des membres de l'équipe de SG&E seront amenés à occuper de nouvelles fonctions. " Nous nous engageons à travailler avec cette équipe talentueuse pour trouver de nouveaux rôles et les soutenir. "

Une culture du jeu vidéo ne s'improvise pas

Dans sa communication, Google écrit : " La création de jeux de premier ordre à partir de zéro prend de nombreuses années et des investissements importants, et le coût augmente de manière exponentielle. Étant donné que nous sommes concentrés sur la technologie éprouvée de Stadia et l'approfondissement de nos partenariats commerciaux, nous avons décidé de ne pas investir davantage dans l'apport de contenu exclusif de notre équipe de développement interne SG&E. "

En filigrane, on comprend que Google n'a pas la culture du jeu vidéo et n'a pas été en mesure d'en mettre en place les fondements, en dépit des efforts consentis. L'infrastructure technique de Stadia et les divers outils de la plateforme sont désormais la priorité absolue. Un domaine où l'on peut penser que l'expertise de Google est plus à son avantage. Le reste sera une affaire de partenariats.

Google met justement en avant le lancement de Cyberpunk 2077 au crédit de Stadia. " Il est clair que la technologie de Stadia a fait ses preuves et fonctionne à grande échelle. Le streaming des jeux vidéo sur n'importe quel écran est l'avenir de cette industrie, et nous continuerons d'investir dans Stadia et sa plateforme sous-jacente. "

Le risque est que Stadia ne devienne qu'un simple choix parmi d'autres services pour du cloud gaming.