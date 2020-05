Stadia Connect : Electronic Arts arrive sur le Cloud Gaming sauce Google

Stadia a récemment ouvert son service proposé en accès gratuit, et Google a tenu une conférence Connect pour évoquer l'avenir du service.

Google a ainsi annoncé les jeux qui arriveront au sein du service prochainement, et espère que la sélection sera suffisante à attirer les joueurs qui boudent pour l'instant sa plateforme de Cloud Gaming.

Rappelons que l'offre Pro de Stadia, facturée un peu moins de 10€ par mois permet d'accéder à une sélection de jeux alors que l'offre gratuite implique de disposer des licences et se limite au streaming en 1080P avec des sessions limitées en temps.

Pour doper son catalogue, Stadia a ainsi annoncé avoir noué un partenariat avec Electronic Arts. Cela se concrétisera par l'arrivée de 5 titres de l'éditeur au sein de Stadia : Star Wars Jedi : Fallen Order, Madden NFL, FIFA et deux autres titres encore inconnus à cette heure.

On a également appris l'arrivée d'autres titres prochainement comme Rock of Ages III : Make ² Break, Zombie Army 4 : Dead War, mais aussi en exclusivité temporaire Wave Break et Crayta. Enfin, Playerunknown's Battlegrounds est désormais disponible sur Stadia...

De bonnes annonces... Mais qui se veulent finalement assez maigre, à se demander si Google avait vraiment besoin d'en faire un événement... Reste à savoir si les joueurs sauront répondre présents, car pour l'instant, il est compliqué d'estimer le succès de la plateforme qui semble peiner à décoller.