Stadia s'installe dans 8 nouveaux pays

Alors que Stadia ne rencontre pas le succès attendu, Google souhaite rassurer toutefois sur son avenir et annonce la disponibilité du service dans 8 nouveaux pays.

Le service de cloud Gaming Stadia a de l'avenir : Google vient d'annoncer sa disponibilité sur 8 nouveaux marchés.

Le service de Google est ainsi désormais accessible depuis l'Autriche, la Hongrie, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie et Suisse. De fait, Stadia couvre 22 pas au total et s'offre un nouveau parc potentiel d'utilisateurs.

Rappelons que le service propose aux utilisateurs de jouer à leurs jeux PC en exploitant une puissance de calcul décentralisée. Google rappelle que toute inscription permet d'accéder à 1 mois de Stadia Pro. Contrairement à l'offre gratuite, Stadia Pro permet l'accès à un catalogue (réduit) de jeux gratuit.

Désormais, Stadia compte sur la sortie de CyberPunk 2077 pour s'offrir un second souffle : le titre s'annonce gourmand et nombre de joueurs pourraient privilégier les solutions de Cloud Gaming pour y accéder dans de bonnes conditions et à moindres frais plutôt que réinvestir dans une nouvelle configuration.