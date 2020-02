Depuis le lancement de Stadia, Google reste particulièrement silencieux sur l'évolution du service et ce, malgré la gronde des joueurs qui reprochent à la marque de ne pas avoir tenu ses promesses.

Le service de Cloud Gaming Stadia présenté comme révolutionnaire par Google a finalement eu l'effet d'un pétard mouillé : entre les délais imposés aux joueurs ayant pourtant précommandé leur accès, les performances mitigées associée à un catalogue restreint et certaines limites techniques, on ne peut pas dire que Stadia révolutionne véritablement le jeu vidéo.

Google avait pris la parole pour réaliser de nouvelles promesses, notamment sur l'arrivée du jeu en 4K sur toutes les plateformes, la prise en charge de la manette sans fil hors Chromecast Ultra... Mais aussi la version gratuite du service... Et pourtant rien à l'horizon depuis.

Pour accéder au service, il faut débourser 129€ pour un accès au pack Premiere Edition, puis 9,99€ par mois pour Stadia Pro après les 3 premiers mois offerts. A cela, il faut acheter les jeux, puisque le service se limite à streamer les titres mais pas à les fournir directement...

Ce qui pourrait donc sauver Stadia est sans doute l'offre Stadia Base, annoncée comme gratuite et qui imposerait quelques limites, notamment le jeu en 1080p. Phil Harrison, Vice-Président de Google a récemment pris la parole pour indiquer que cette offre gratuite "arrivera dans les prochains mois", sans plus de précisions.

La communication autour de l'offre reste un sujet sensible, tout comme le service en lui même. Ainsi, Google pourrait ne pas souhaiter lancer son offre gratuite trop tôt pour s'éviter les critiques des acheteurs de la première heure à qui ont surtout essuyé les plâtres du service sans véritablement en avoir eu pour leur argent à ce jour.

D'un autre côté, la sortie du GeForce Now de son statut Béta est son offre à moins de 6€ par mois , en plus d'une version gratuite a de quoi piquer Google au vif. La firme se doit donc, plus que jamais, de réagir rapidement si elle souhaite se maintenir sur un marché que l'on estime déjà à plusieurs centaines de millions de dollars sur 2019.