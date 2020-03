Stadia Pro : voici les jeux d'avril

Google peine encore à séduire avec son service de Cloud Gaming Stadia, et l'offre Pro ne se rend pas franchement plus a même de relever le niveau auprès des joueurs.

Ainsi, chaque mois l'offre Pro permet d'accéder gratuitement à trois nouveaux titres. Google vient de lever le voile sur les jeux qui seront offerts dans le cadre de son abonnement Pro dès le 1er avril 2020 mais il n'y a pas franchement de quoi se relever de son canapé...

Il faudra ainsi compter sur Serious Sam Collection (qui intègre Serious Sam 1, 2 et 3), Splitlings (action multijoueur coopératif) et Stack on Stacks. Si les deux derniers sont respectivement une exclusivité Stadia et une sortie day one, il s'agit malgré tout de jeux modestes.

Avec le confinement imposé un peu partout sur le globe, on s'attendait à voir Google saisir l'occasion pour proposer une offre véritablement séduisante à même de recruter des utilisateurs. Mais c'est à se demander si la marque n'a pas déjà baissé les bras... Les inquiétudes quant à l'avenir du service chez les développeurs ne sont ainsi pas près de s'envoler.