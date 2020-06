Star Citizen : le cap des 300 millions de dollars est dépassé

C'est une véritable arlésienne qui se poursuit depuis 8 ans déjà : le développement de Star Citizen vient de réaliser une année record en levée de fonds et dépasse ainsi les 300 millions de dollars.

Rappelons que le titre est en financement participatif depuis 2012 : le titre avait déjà rassemblé 2,1 millions de dollars auprès de presque 35 000 contributeurs sur Kickstarter, puis la campagne s'était poursuivie avec la vente de packs de vaisseaux alors même que le titre n'était même pas accessible, ou dans une version très peu développée et ultra plantogène.

Robert Space Industries lance régulièrement des événements pour motiver les joueurs à investir toujours plus... Et rien qu'au mois de mai lors de l'Invictus Launch Week, le jeu a rassemblé 15,5 millions de dollars...

Le titre est toujours proposé dans sa version Alpha 3.9 via le Starter Pack proposé à 49,14€ (ou via Squadron 42). C'est surtout la vente de vaisseaux et skins qui rapporte le plus au studio qui détient l'un des budgets les plus élevés de l'histoire du jeu vidéo et qui peine toutefois à s'approcher d'une version finale malgré des années de développement et des fonds très confortables...