Star Citizen passe le cap des 500 millions de dollars récoltés

L'un des projets les plus ambitieux de l'univers du jeu vidéo continue de récolter une fortune colossale : Star Citizen atteint de nouveaux sommets de financement.

Star Citizen est un projet qui divise : d'un côté, on retrouve les joueurs les plus enthousiastes séduits par le projet, de l'autre, les utilisateurs plus sceptiques qui crient à l'arnaque.

Et en y regardant de plus près, chaque camp est un peu dans le vrai...

Le projet de Star Citizen a débuté il y a 10 ans via une campagne de financement participatif. L'idée est simple : reproduire un univers complet avec des milliers de planètes visitables, des centaines de vaisseaux, mais également un système politique et économique global, bref, comme une seconde vie dans une ambiance space opera.

Le MMO de Cloud Imperium Games trouve vite des adeptes et récolte ainsi rapidement son premier million de dollars, puis atteint les 100 millions... Pour finalement atteindre 350 millions de dollars en mars 2021 avec 3 millions de contributeurs.

Mais cela ne s'arrête pas là puisque le site officiel Robert Space Industries se targue désormais d'avoir atteint le cap des 500 millions de dollars récoltés, tout cela auprès de 4,1 millions de contributeurs.

Pendant ce temps, le MMO est toujours cloisonné à l'alpha en accès anticipé sur PC. Certes le jeu progresse, mais il encore difficile de comprendre comment les développeurs vont emboiter les différents modules.

Par ailleurs Cloud Imperium Games a annoncé que sa communication quant à la feuille de route du projet sera désormais réduite, afin de limiter les retours négatifs des joueurs lorsque les dates ne sont pas respectées...

Difficile de savoir actuellement si le jeu pourra véritablement sortir tel qu'il a été promis aux joueurs.