Star Wars Knights of the Old Republic : le remake compromis

Star Wars : Knights of the Old Republic est sans doute l'un des jeux tirés de l'univers de Georges Lucas les plus populaire auprès des joueurs. Le titre original lancé en 2003 par Bioware a été un véritable succès et l'épisode a été félicité par les critiques et les joueurs pour sa réalisation et son contenu.

Pas étonnant donc que le remake annoncé l'année passée soit attendu de pied ferme... Malheureusement, le projet connait quelques déboires.

Selon Bloomberg, le titre serait reporté à une date indéfinie. Aspyr, le studio en charge du développement a récemment licencié deux réalisateurs et mis l'équipe du projet en pause le temps de réfléchir sur l'avenir du studio.

Aspyr aurait déjà bien avancé sur le titre et la nouvelle est ainsi d'autant plus étonnante. Le studio avait ainsi présenté une démo plutôt convaincante à ses partenaires de production en juin dernier.

Néanmoins, il se pourrait que le studio ait injecté bien trop d'argent dans le développement de la démo en question. Autre sujet de tourmente : certains cadres d'Aspyr auraient promis une livraison du titre en 2022 à Sony et Lucasfilm alors que les équipes de développement visaient plutôt 2025 afin de se laisser le temps de proposer un jeu peaufiné et à la hauteur des attentes.