Starcraft Ghost : le jeu Xbox avorté dévoile 7 min de gameplay

On ne sait pas vraiment pourquoi ni comment, mais depuis quelques jours, plusieurs vidéos tournent sur YouTube avec du gameplay jusqu'ici inédit d'un des jeux les plus attendus des années 2000 : StarCraft Ghost.

Tout proviendrait d'une source anonyme qui a décidé de publier sur la toile une version jouable issue d'un kit de développement de Xbox du jeu.

StarCraft Ghost était prometteur : le titre annoncé en septembre 2002 devait sortir sur Xbox et plonger les joueurs passionnés par le STR dans l'univers de StarCraft en vue d'incarner une unité d'élite, Nova dans des missions d'action et infiltration à la troisième personne. Le titre promettait des aventures inédites face aux zergs et protoss dans un univers sombre et présenté sous un nouveau jour... Jusqu'à ce qu'en 2006, le projet soit définitivement abandonné (même si Blizzard n'a jamais officiellement annoncé abandonner le projet).

De par la franchise qu'il exploite et les promesses réalisées, StarCraft Ghost est devenu un mythe au fil des années, mais aussi la preuve que même les titres les plus attendus et les plus prometteurs peuvent subit des annulations...

Dans le cas présent, la démo a été lancée sur une Xbox modifiée qui intègre 128 Mo de RAM, soit le double d'une Xbox standard... Ce qui explique peut-être pourquoi le titre n'est jamais sorti : l'optimisation du jeu aurait représenté un trop lourd investissement en temps et en argent pour Blizzard pour se montrer rentable.