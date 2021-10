Capsule Starliner de Boeing clouée au sol : l'humidité serait coupable

Pas encore de certitude, mais une grosse hypothèse qui reste à confirmer complètement pour tenter de mieux comprendre le dysfonctionnement avec des valves du système de propulsion. Au mois d'août dernier, il a été à l'origine de l'annulation du lancement vol d'essai non habité OFT-2 (Orbital Flight Test-2) de la capsule spatiale Starliner de Boeing.

Lors d'une procédure de routine pour des vérifications avant le lancement, il avait été constaté que 13 des 24 valves du système de propulsion de Starliner restaient fermées. La cause de ce problème et blocage serait l'humidité.

D'après Michelle Parker, vice-présidente et ingénieure en chef espace et lancement de Boeing, de l'humidité a dû pénétrer dans Starliner et a interagi avec l'oxydant présent dans le système de propulsion pour former de l'acide nitrique.

Un retour en vol espéré avant mi-2022

C'est ce processus de corrosion qui a abouti au blocage des valves. Toutes les valves ont pu être ouvertes, sauf une qui n'a pas été débloquée afin de procéder à des analyses approfondies. Par ailleurs, trois valves seront remplacées par de nouvelles valves.

Starliner ; crédits : Boeing

" Les ingénieurs de Boeing et de la Nasa veulent désormais essayer de recréer la réaction corrosive dans des conditions de test similaires afin d'être sûrs de la cause première du blocage et des contre-mesures à mettre en œuvre ", rapporte Ars Technica.

Boeing confirme son objectif pour le vol d'essai OFT-2 au premier semestre 2022. Cela devrait repousser le premier vol d'essai habité avec Starliner à fin 2022, voire 2023.