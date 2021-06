Starlink : Elon Musk anticipe une couverture mondiale en août et va investir massivement

Pour l'accès à Internet par satellite, la constellation Starlink de SpaceX a déjà déployé en orbite terrestre basse plus de 1 700 minisatellites de 260 kg depuis 2018 et prévoit d'en lancer plus de 40 000. Selon Elon Musk, Starlink compte plus de 69 000 utilisateurs actifs. D'ici 12 mois, c'est une ambition de quelques centaines de milliers, voire plus d'un demi-million d'utilisateurs.

Dans le cadre d'une intervention en vidéo au MWC, le patron de SpaceX a indiqué que Starlink est présent dans 12 pays et la couverture du service devrait être étendue à l'ensemble de la planète - à l'exception des pôles - dès le mois d'août prochain.

Pendant la phase bêta, Starlink communique sur des débits entre 50 Mbps et 150 Mbps, et des temps de latence entre 20 ms et 40 ms. L'abonnement mensuel est de 99 € et un kit de connexion (ou trousse Starlink) avec parabole, routeur Wi-Fi et autres coûte 499 €. Des frais d'expédition et traitement sont de 59 €.

Au prix d'un très gros investissement

D'après Elon Musk, chaque terminal Starlink coûte plus du double à SpaceX par rapport au prix facturé aux utilisateurs. D'ici un an ou deux ans, l'objectif est de ramener ce coût pour SpaceX à quelques centaines de dollars.

Même lorsque la trésorerie sera dans le vert, l'innovation sera quoi qu'il en soit le maître-mot pour la technologie Starlink avec un investissement total qui pourrait atteindre 20 à 30 milliard de dollars. Pour le moment, Elon Musk continue de voir Starlink comme une solution complémentaire de la 5G et de la fibre optique.

" Vous pouvez considérer que Starlink comble les lacunes entre la 5G et la fibre optique, et permet d'atteindre les régions du monde les plus difficiles à atteindre. " Une manière de ne pas froisser les opérateurs télécoms en vue de partenariats.