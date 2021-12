Starlink : les performances se dégradent

Cela fait quelques mois désormais que Starlink propose une offre d'accès très haut débit par satellite. Le projet d'Elon Musk est de propose ainsi une connexion au Web depuis n'importe quel coin du globe.

Le service exploite ainsi les fusées de SpaceX pour positionner des centaines de mini satellites en orbite, avec pour objectif d'offrir un maillage suffisamment dense pour connecter toute la planète à tout instant.

Malheureusement, il semble que la demande a rapidement dépassé l'offre et que le réseau voit ainsi ses performances globales dégradées.

Actuellement, Starlink mise sur 1600 satellites situés en orbite basse. Le service s'ouvre progressivement à de nouveaux pays, et plus l'offre recrute d'abonnés, plus les débits sont impactés.

En France, selon Ookla, le débit moyen serait ainsi passé de 139,9 Mbps au deuxième trimestre à 102,15 Mbps au troisième trimestre. On reste bien au dessus de la moyenne des lignes fixes en France sur le download. La situation est moins intéressante sur l'upload qui se limite à 19,84 Mbps au troisième trimestre.

La situation se confirme également aux USA avec des débits qui varient de 97,23 ) 87,25 Mpbs sur le trimestre. C'est le comté de Santa Fe au Nouveau Mexique qui a enregistré le pic descendant le plus haut avec 146,58 Mbps.

Cette dégradation du service est un indicateur d'un début de saturation du réseau. Pour résoudre le problème, Starlink n'aura pas d'autre choix : il faudra continuer à multiplier les satellites pour doper la connexion et étendre le réseau.